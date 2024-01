Número de indústrias interessadas em vir para o Estado do Rio cresce 33% em 2023

Estado do Rio – O número de indústrias interessadas em abrir ou ampliar seus negócios no Estado do Rio de Janeiro cresceu 33% no ano passado, em relação a 2022. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), 123 empresas industriais tiveram suas solicitações de incentivos fiscais aprovadas no período e estão aptas a utilizar o benefício em todo o território fluminense.

– O Estado do Rio está cada vez mais atrativo para empresários e empreendedores, e a prova disso é o crescimento na entrada de novas indústrias, que superou em mais de três vezes a expectativa inicial, como registrou a Codin. Trabalhamos continuamente para fomentar novos investimentos, incentivar a economia e impactar, positivamente, a qualidade de vida da nossa população – afirma o governador Cláudio Castro.

Em 2023, também foi constatado um aumento de 84%, em comparação com o ano anterior, no número total de processos por benefícios fiscais enviados pela Codin e analisados na Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE).

– Os incentivos fiscais impulsionam a atividade empresarial e são um estímulo aos investimentos. Estamos sinalizando a empresas, nacionais e internacionais, que o Rio de Janeiro é o destino certo e confiável para os negócios, que irão gerar emprego e renda para os fluminenses – destaca o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

O resultado é animador para a população fluminense: todo esse trabalho representa a geração de 6.600 empregos com carteira assinada e um investimento de cerca de R$ 2 bilhões, nos próximos cinco anos, no Estado do Rio de Janeiro – uma média de R$ 14,5 milhões aplicados por empresa.

– Conquistamos um avanço expressivo, fruto de intensa dedicação de toda a equipe da Codin no desempenho de nossa principal missão: abrir as portas do estado para novos investimentos. Em 2024, trabalharemos para conquistar novos sistemas de gestão de conformidade (compliance) para potencializar ainda mais nossa eficiência e o zelo máximo com a coisa pública – declara o presidente da Codin, Fábio Picanço.

Em relação às atividades dos empreendimentos que tiveram seus pleitos por incentivos deferidos em 2023, a liderança ficou com o setor atacadista, seguido pelos estabelecimentos industriais em geral, empresas farmacêuticas e reciclagem.

Outros destaques foram negócios nas áreas de pescados, energia, naval e metal mecânico, cujo incentivo foi aprovado pela primeira vez após a Lei 8960/20, que concede benefícios ao polo metalúrgico fluminense, ser declarada constitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.