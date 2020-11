Número de mortes por Covid-19 em Volta Redonda se mantém em 255

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 19:34 horas

Volta Redonda– O número de mortes em decorrência da Covid-19 se mantém em 255 neste sábado, dia 21, segundo o boletim epidemiológico. Em relação aos casos confirmados há 7.950 com 6.840 recuperados e 25.669 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde. Há

Ainda de acordo com o boletim, 12.310 exames deram negativo para o novo coronavírus e houve um aumento de 0,08% dos casos suspeitos. Já a ocupação de leitos de UTI está em 2,94%, e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.