Número de transatlânticos supera expectativas em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2022, 15:22 horas

O município deve receber 80 navios turísticos até abril de 2023

Angra dos Reis – A expectativa para a temporada 2022/2023 de navios transatlânticos em Angra dos Reis ultrapassou o número previsto anteriormente. Até o momento são quatro cruzeiros a mais do que os 70 previstos até abril de 2023. O próximo navio chega em Angra dos Reis na quarta-feira (7), na Ilha Grande.

O MSC Fantasia chegou nas proximidades do Centro no domingo (4), para ficar dois dias na baía de Angra. Além dos mais de três mil turistas a bordo, o navio apresenta uma estrutura grandiosa para receber shows de artistas renomados da música nacional. Entre domingo e esta segunda-feira (5), vários cantores utilizaram a Estação Santa Luzia para embarcar e desembarcar com suas equipes.

Zezé de Camargo e Luciano, Cesar Menotti e Fabiano, Mato Grosso e Matias, Edson e Hudson, Almir Sater, Gian e Giovani e Henrique e Diego são alguns dos artistas que estão se apresentando no navio.

“Estou muito feliz de estar em Angra. Esta cidade é fantástica e quero voltar em breve aqui para passear. Um grande abraço a todos”, diz Gian, da dupla Gian e Giovani.

O cantor, compositor e ator Almir Sater também recebeu o carinho de vários fãs ao desembarcar na Estação Santa Luzia.

“Fazia tempo que eu não vinha a Angra. Chegar neste lugar bonito, com pessoas felizes, é muito gratificante”, falou o cantor, revelando ao final da entrevista que o navio é um pouco melhor que a chalana, embarcação utilizada nas regiões mais remotas do Pantanal, e nome de uma das suas principais canções.

Quem também falou sobre a alegria de estar em Angra foi o cantor sertanejo Matogrosso.

“A expectativa é grande de cantar no navio, ainda mais aqui em Angra dos Reis. Convido a todos para fazer um cruzeiro. É maravilhoso. Vamos cantar vários sucessos hoje. Um beijo para os moradores de Angra”, agradeceu o cantor Matogrosso, que faz dupla com Matias.

Segundo a TurisAngra, a companhia de cruzeiros está enviando navios extras para a cidade devido a estrutura encontrada no município.

“Mais um navio para passar dois dias aqui desta vez. Cais lotado, passeios sendo vendidos pelas agências. É o nosso turismo ganhando. Alguns navios extras estão vindo para cá. Eram 70 previstos, agora são 74, podendo chegar a 80 até o fim da temporada. É dinheiro novo circulando na cidade, trazendo oportunidades e empregos”, destaca o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Os passageiros chegam felizes e querendo desbravar o paraíso com suas 365 ilhas. Como o tempo de permanência do navio na cidade é curto para visitar tantos locais, eles prometem sempre retornar, o que anima o trade turístico de Angra.

“Do navio já vimos que Angra é espetacular. Estou indo para a Praia Grande para dar um mergulho e comer um peixinho. Super indico esta maravilha”, frisou a bartender Entheia Machado, de 30 anos.

A empresária Flavia Magalhães, de 34 anos, veio de Jundiaí, em São Paulo, e estava animada para conhecer as belezas do município.

“Muito bom quando o navio para nas cidades. Ontem conheci a Praia Grande, um local maravilhoso, e hoje vou para a Ilha da Gipóia. Estou muito animada e também curtindo muito Angra”, conclui.