Números da pandemia despencam em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 18:43 horas

Quantidades de internados com e sem uso de respiradores sofrem forte redução; prefeitura já planeja desativar Hospital de Campanha

Volta Redonda – Os números que ilustram a situação das vítimas mais severamente atingidas pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão sofrendo forte redução em Volta Redonda. Os dados levantados pelo DIÁRIO DO VALE em 26 de julho e 24 de agosto apontam que a quantidade de pessoas internadas caiu a praticamente um terço do que era há um mês, em um período em que as atividades de comércio e serviços estiveram em plena atividade, com as devidas medidas de precaução estabelecidas em acordo judicial entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ).

A quantidade total de internados nas redes pública e privada – excluindo os do Hospital do Retiro, cujas informações não chegaram à reportagem do DIÁRIO DO VALE até o momento de publicação desta reportagem – caiu de 99, em 26 de julho, para 32 em 24 de agosto: uma redução de 67,68%.

Já o número de internados que utilizam ventilação mecânica (respirador) caiu de 16, em 26 de julho, para 6, em 24 de agosto, registrando queda de 62,50%. O número de internados que não usam esse recurso também caiu: eram 83 em 26 de julho e 26 em 24 de agosto, numa diminuição de 68,67%.

Dados gerais

Os números gerais de casos, que incluem também as pessoas que não foram internadas, também apontam para uma diminuição da intensidade da pandemia.

O número de pessoas curadas, entendido como aquelas que superaram a marca dos 14 dias de sintomas, passou de 2.040 para 4.350 no período, numa alta de 113,24%.

Já o número de casos confirmados passou de 3.171 para 4.823, em alta de 52,10%.

Assim, em 26 de julho, 64,33% dos casos notificados podiam ser considerados curados. O percentual de curados em relação a confirmados subiu para 90,19% em 24 de agosto.

Já o número de notificações (casos suspeitos) subiu 44,38% no período, passando de 11.339 para 16.371.

Hospital de campanha

Com a redução na demanda por leitos de enfermaria e CTI, a Prefeitura de Volta Redonda já negocia com o MPRJ a desativação do Hospital de Campanha a partir de setembro.

Por Paulo Moreira