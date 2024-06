‘Nunca desista de seus sonhos’, baseada na obra de Augusto Cury, chega a VR

Volta Redonda – “Vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo parece ruir aos nossos pés. Para isso, devemos usar nossos sonhos para temperar a existência, nossas dores para nos construir e não para nos destruir”. Esse pensamento de Augusto Cury, médico psiquiatra e considerado o autor mais lido da década, é apenas um aperitivo do que o público pode esperar ao assistir à comédia reflexiva ‘Nunca desista de seus sonhos’, que chega ao palco do Teatro Gacemss, em Volta Redonda, neste sábado (8).

A peça, baseada no livro homônimo de Cury, propõe ao público uma viagem de autoconhecimento, reflexão sobre a sua própria vida e sobre a necessidade de uma orientação psicológica diante de problemas, além do entendimento de seus sonhos como objetivos a serem buscados em qualquer tempo, mas de forma alegra e divertida.

No palco, os protagonistas Maximiliana Reis e Nizo Neto experimentam uma verdadeira salada de emoções, indo do riso à angústia, passeando por mensagens de resiliência, motivacionais e de muita esperança.

“Devemos gritar em silêncio que os melhores dias estão por vir, enfrentar os períodos mais tristes da vida não como pontos finais, mas como vírgulas para continuar a escrever nossa trajetória”, completa Cury, que adaptou o texto para a linguagem do teatro ao lado de Ingrid Zavarezzi. A direção é assinada por Rogério Fabiano.

“É uma obra que fala sobre a importância de sonhar com disciplina, tomar as rédeas da vida, entender que nosso universo pessoal não é uma ilha e que isso vale para todas as gerações. Grandes figuras da história da humanidade vivenciaram as mesmas dúvidas e problemas que nós, hoje, vivenciamos, e nossos personagens também”, detalha Ingrid Zavarezzi.

Serviço:

Espetáculo “Nunca Desista de Seus Sonhos”

Dia: 8 de junho (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Gacemss 1

Classificação: 10 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos – Valores 1º lote:

Inteira – 100,00

Solidário (com 1kg de alimento) – 80,00

Meia-entrada – 50,00

Venda pelo site Ingresso Digital ou na Secretaria do Gacemss, de segunda a sexta-feira, de 12h às 19h.