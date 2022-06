Nutricionista alerta para a importância do diagnóstico precoce da diabetes

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 21:53 horas

No Brasil a doença tem crescido em pessoas de todas as idades, no entanto, ela pode ser silenciosa

Volta Redonda – Diante de um cenário no qual o Brasil ocupa o ranking de quinto lugar com o número de pessoas portadores de diabetes, em todo o mundo, a nutricionista Elisabete Marcello Simões, especialista em diabetes Mellitus, está fazendo um alerta para a importância da população realizar exames de rotina como forma de detectar precocemente esse tipo de doença que, por silenciosa, pode provocar sérias consequências à saúde.

– O check-up é de grande importância, pois o indivíduo consegue buscar ajuda de profissionais para a intervenção correta. As consequências do diabetes são graves, como retinopatia, a cegueira, insuficiência renal, entre outros problemas, e muitas pessoas são portadoras da doença e não sabem. Quando aparecem os sintomas, como hipoglicemia ou hiperglicemia, visão turva, desmaio, sensação de mal estar, a diabetes já está instalada. Ela acomete o indivíduo muito tempo antes dos sintomas e sem exames de rotina, quando se há diagnostico , ela já está por volta de dez anos instalada naquele paciente – alertou a nutricionista.

Em breve, para auxiliar portadores da diabetes Mellitus na região, Elisabete vai lançar o projeto Doce Atitude, que segundo ela está em construção e tem por objetivo levar à população informações e apoio na luta contra a doença. Ela explica que umas das estratégias que ensina a seus pacientes é a contagem de carboidratos, através da qual eles conseguem manter liberdade do ato de se alimentar e, até mesmo, a remissão da doença.

– É um processo que exige força de vontade e dedicação do paciente e ocorre com o controle glicêmico, hábitos alimentares de comida de verdade e com mudanças do estilo de vida, associado a exercícios físicos. Para essa remissão da diabetes o paciente deve buscar um profissional que conheça profundamente sobre a doença e o manejo dela. As estratégias são muitas e uma das que eu aplico nos atendimentos é dizer ao paciente que ele pode ser livre e não prisioneiro da doença, podendo ter liberdade no ato de alimentar, por exemplo, seja crianças ou adultos em festas – exemplificou a nutricionista.

Segundo ela, hoje os principais fatores de risco para diabetes são pessoas com estilo de vida estressante, idade materna avançada, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez, deposição central excessiva de gordura corporal, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau; crescimento fetal excessivo, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez, com antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, síndrome de ovários policísticos; baixa estatura (inferior a 1,5 m), com hábitos de bebidas alcoólicas e fumantes.

– Mas, é importante ressaltar que o diabetes não é uma doença que vem atingindo só adultos, como também as crianças. No caso da diabetes tipo dois a principal causa é a alimentação desequilibrada e rica em doces, massas, frituras refrigerantes e a falta de exercício físico. Já a diabetes tipo um acomete logo no inicio da infância e se refere à capacidade de o pâncreas metabolizar a glicose ingerida dos alimentos – explicou a nutricionista.

Importância do acompanhamento

No final do ano passado, o vidraceiro Paulo Roberto Barbosa de Souza, de 61 anos, foi surpreendido por seu cardiologista, durante exames de rotina, que seu organismo estava “descontrolado”. Um dos problemas era a glicose alta que, conforme conta, conseguiu controlar se dedicando a uma nova rotina de alimentação.

– Todo ano faço check-up e o cardiologista me disse que eu estava acima do peso, com a pressão desregulada e tudo fora de controle. Eu resisti, no começo, em procurar uma nutricionista, mas no período de um mês fazendo tratamento já estava me sentindo melhor e a glicose já tinha abaixado. Hoje faço a minha caminhada, mas foi com a reeducação alimentar que vi as taxas melhorarem e a saúde voltar a ficar em dia – disse.

Por Roze Martins, especial para o DIÁRIO DO VALE