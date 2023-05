Nutricionistas cuidam da alimentação de usuários da Secretaria de Ação Social em VR

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 13:00 horas

Usuários do Centro Dia e de outras unidades da Smac têm alimentação balanceada

Foto: Secom/PMVR

Volta Redonda – As cinco unidades do Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria de Ação Comunitária, contam com um serviço de acompanhamento nutricional voltado para pessoas que estejam em situação de rua ou de vulnerabilidade social. São pessoas atendidas pelo Centro Dia; Centro de Atendimento à Pessoa Idosa; Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop); Abrigo Municipal Seu Nadim e Residência Inclusiva.

As unidades têm uma nutricionista que diariamente cuida das refeições oferecidas aos usuários, valorizando a inserção de alimentos balanceados de acordo com a especificidade de cada ambiente. Cada refeição sugerida recomenda o cuidado com a saúde.

“Temos a preocupação em promover uma alimentação nutricionalmente adequada e saudável. Para isso, cada processo, desde a compra até o preparo dos alimentos, é acompanhado. Queremos o melhor para os nossos usuários, por isso prezamos para que esse serviço, assim como os outros que disponibilizamos, seja de excelência”, explicou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Especial da Smac, Mariana Pimenta, além do aspecto legal da assistência, através do serviço é possível otimizar os recursos financeiros e tudo que se gasta com alimentação nos equipamentos.

“Isso graças ao trabalho do nosso setor de Nutrição, que é responsável por otimizar esses recursos, através da logística adequada, evitando desperdício e promovendo o controle de qualidade, e manutenção da organização da cozinha e das equipes de cada equipamento. Isso é bom para os usuários e para a administração municipal”, disse a diretora.

A nutricionista Júlia Maria dos Santos Alves, responsável pelo serviço realizado nas unidades, explica que os benefícios para os usuários são muitos, mas que o principal tem a ver com uma experiência de nutrição que seja completa, tanto do ponto de vista de suporte nutricional quanto de relação afetiva com a comida.

“Pensando no conjunto de usuários da unidade, eu consigo direcionar os recursos da nutrição para que a população daquele lugar seja, de fato, atendida do ponto de vista nutricional e experimente uma relação de afeto com os alimentos. Cada uma das refeições é pensada para suprir as necessidades físicas e também promover conforto a esse público, que necessita e merece um cuidado ampliado, humanizado e coerente com o alto nível de suporte integral prestado pela Smac”, explicou Júlia.

Manuseio e higiene

O serviço abrange também o cuidado com a documentação das cozinhas, dos equipamentos, como o manual de boas práticas, procedimento padrão de limpeza e de armazenamento, controle de estoque e do ponto de vista sanitário.

“Além de elaborar o cardápio diário dessas unidades, cuidamos também da equipe da cozinha para que todos os procedimentos sejam seguidos à risca. Tudo isso é importante para que a gente não tenha nenhum problema de contaminação alimentar, de perda de material, ou seja, desperdício de alimento, vinculação de doenças transmitidas por alimentos. Assim é possível prevenir os problemas e otimizar os recursos e a logística”, disse a nutricionista Júlia Maria.