O Blazer e seu poder - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 14:51 horas



Quer transmitir credibilidade?! Você consegue com o Blazer! É só colocar ele e pronto, você se torna alguém mais confiante!

O Blazer é uma peça que as pessoas podem contar pra tudo, e pode acreditar, o blazer cai bem em qualquer look! Não é à toa que ele é uma um clássico do guarda-roupa feminino pela facilidade em transformar o look de forma rápida.

O que me diverte ao usar blazer na combinação das minhas roupas é a possibilidade de brincar com suas estampas e cores. Com criatividade e cuidado, o modelito sempre me ajuda em qualquer ocasião.

O nome blazer se originou da palavra “Blaze”, do inglês, que significa chama/brilho na língua portuguesa, pois na época de sua origem a peça chamava muito atenção, por isso o seu nome “Blazer”. Ele surgiu a muito tempo e até hoje está na moda, foi lançado no início do século XX por nada mais nada menos que Coco Chanel.

Por ser uma peça clássica, ele sempre consegue se reinventar ao longo dos anos. Versátil você pode usá-lo em qualquer ocasião seja o seu estilo romântico, casual, moderno, despojado, etc. Acontece que ele deixou de ser visto como uma peça formal e vem marcando presença em combinações com uma pegada mais descolada.

Como vimos, usar o blazer é divertido e com certeza você tem um desses no guarda-roupa! Bora colocar pra jogo?