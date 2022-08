O disco voador e o cachorro guerreiro

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 15:44 horas

Semana cinematográfica tem o novo filme do consagrado Jordan Peele

O principal destaque na programação dos cinemas é o novo filme do premiado diretor Jordan Peele, “Não, não olhe”. Sobre uma família de criadores de cavalos aterrorizada por um OVNI. Para as crianças, que já voltaram das férias, temos “O lendário cão guerreiro”, uma animação sobre um cachorro que se dedica as artes marciais do Oriente. E que vai provocar comparações inevitáveis com o “Kung Fu Panda”. Aliás os filmes modernos costumam provocar uma sensação de deja vu, devido a incapacidade dos cineastas pós modernos de terem ideias absolutamente novas.

Mas vamos começar pelo suspense de “Não, não olhe” do diretor Jordan Peele, que vai fazer a plateia se lembrar, claro, do “Sinais” do M.Night Shiamalan. Aquele filme em que extraterrestres invadiam a fazendo do Mel Gibson. “Não, não olhe” começa mostrando o dia a dia de uma família de afro-americanos que vive no deserto da Califórnia. O negócio deles é criar cavalos para serem usados nos filmes de Hollywood. Mas o negócio vai mal, porque os cavalos de verdade estão sendo substituídos por bichos de computação gráfica.

Todo mundo naquela família tem ligações com o show businesse da vizinha Hollywood. Afinal o deserto da Califórnia faz fronteira com a cidade de Los Angeles, onde fica a capital do cinema norte-americano. Um dos amigos da família é um cowboy descendente de chineses que participa de um show de rodeios. A família vive na rotina de cuidar dos cavalos e participar das apresentações para os turistas quando coisas insólitas começam a acontecer. Como desaparecimentos de animais e estranhos cortes de luz a noite.

Logo nossos heróis descobrem que estão as voltas com um legítimo OVNI. Um disco voador vindo de outro mundo esta rondando a propriedade deles. No lugar de fugir, ou chamar as autoridades competentes, o grupo tem a ideia infeliz de instalar câmeras por todo o rancho para conseguir um filme de um genuíno extraterrestre. Com a cabeça sempre voltada para o show business eles acham que vão ganhar muito dinheiro vendendo o filme do OVNI para as estações de tv e agências de notícias. O que eles não sabem é que estão lidando com uma ameaça mortífera.

“Não, não olhe” custou 60 milhões de dólares e contou com os talentos do diretor de fotografia Hoyt Van Hoytme, que costuma trabalhar nos filmes do Christopher Nolan. Ele filmou tudo com as câmeras panorâmicas do sistema Imax.O resultado é um visual belíssimo, que explora a beleza do deserto americano e enche a tela de imagens de nuvens ameaçadoras, pairando sobre os personagens. Afinal, aqui o perigo vem do céu. O final vai surpreender a plateia e criar uma nova faceta sinistra para o fenômeno dos objetos voadores não identificados, que tanto preocupa as autoridades americanas atualmente.

Já “O valente cão guerreiro” não esconde sua fonte de inspiração: O clássico “Os sete samurais” do diretor Akira Kurosawa. Hank é um cachorro samurai que vive no Japão medieval. Um dia ele vai parar num vilarejo cheio de gatos, que estão sendo aterrorizados por um vilão. Para defender o vilarejo Hank procura aperfeiçoar suas habilidades com um famoso mestre (Voz do Samuel L.Jackson no original). E vai enfrentar um problema adicional: Gatos odeiam cachorros. O desenho é muito bonito e cheio de cores e o vilão foi moldado num típico lutador de sumô. As crianças vão adorar.

Jorge Luiz Calife