‘O Dublê’ chega ao Cine Araújo em Volta Redonda

Volta Redonda – Dirigido por David Leitch (Trem-bala, Deadpool 2), “O Dublê” é um filme de ação e comédia que promete suspiros e gargalhadas. A obra é baseada na série de grande sucesso dos anos 1980 e intitulada “Duro na Queda” e acompanha a vida de Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que, após um grave acidente, precisou abandonar sua vida repleta de acrobacias perigosas. A data de estreia está marcada para 02 de maio, no Cine Araújo do Shopping Park Sul.

Um tempo após o acidente, o dublê é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt). No novo trabalho, Colt Seavers precisa realizar as cenas intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do filme em questão. Porém, o trabalho conta com um grande mistério, pois, durante as gravações, Tom Ryder está desaparecido. Assim, o dublê percebe que pode estar dentro de um esquema ainda maior e mais perigoso do que um simples trabalho.

“O Dublê” recebeu críticas majoritariamente positivas e já é considerado uma das melhores comédias de ação dos últimos anos.

A química dos personagens principais também foi elogiada pela crítica. O roteiro é assinado por Drew Pearce (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw). Ele também é creditado como produtor-executivo ao lado de Geoff Shaevitz (Rota de Fuga).

O filme tem duração de 2h05m e as vendas dos ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.