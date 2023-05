‘O Jeito Disney de Encantar o Cliente’ é promovido pela CDL-VR e Sebrae, em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 14:43 horas

Volta Redonda – Para preparar o comércio para vendas em datas especiais, como o Dia das Mães, por exemplo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) promoveu a 1ª Jornada ‘O Jeito Disney de Encantar o Cliente’. O evento reuniu cerca de 400 lojistas, prestadores de serviços e colaboradores em dois dias de encontro. Organizada em parceria com o Sebrae-RJ, a capacitação foi realizada pela palestrante Verônica Marques, especialista no tema.

O presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida, disse que todos os detalhes do evento foram pensados para encantar os participantes. “Mostramos que cada detalhe faz a diferença na hora de receber o cliente. Trouxemos a magia para dentro da CDL, desde a recepção ao salão, com projeções sobre a Disney, carrinho de pipoca, personagens da Minnie e Mickey, recebendo os convidados, que também levaram lembrancinhas com o tema dessas duas noites mágicas. Todo esse cenário foi criado justamente para que as pessoas pudessem entender o conceito desse encantamento”, explicou Leonardo.

De acordo com ele, proporcionar treinamento, qualificação e conhecimento, é uma das missões da CDL, que tem investido cada vez mais na capacitação do comércio, visando à atualização em atendimento, gestão e vendas. “Já fazemos esse trabalho, mas queremos ampliar e inovar, inclusive, na forma de promover, seja uma palestra, um curso, um workshop, trabalhando sempre pensando em como podemos crescer juntos”, afirmou Leonardo.

A analista de Negócios do Sebrae-RJ, Júlia Corrêa, uma das coordenadoras do evento junto com a CDL – V, também fez um balanço do encontro. “A jornada sobre ‘O Jeito Disney de Encantar Clientes’ trouxe uma visão mais ampla sobre como criar experiências baseadas em emoções pode gerar mais negócios para os lojistas a partir de engajamento e senso de pertencimento”, comentou.

“Foram muitos foram os feedbacks positivos de participantes, que já saíram cheios de ideias para aplicarem em seus negócios e começarem a por em prática detalhes que tragam emoções ligadas a seus produtos, inclusive já para o Dia das Mães”, acrescentou Júlia.