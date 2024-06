“O menino marrom”, de Ziraldo, é proibido em Conselheiro Lafaiete, MG

Nacional – A Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete, MG, proibiu as escolas de realizarem atividades relacionadas ao livro “O menino marrom”, de Ziraldo. De acordo com a secretária do município mineiro, a suspensão aconteceu devido à pressão dos pais, que afirmaram achar “agressivo” o conteúdo da obra.

A discussão teria sido gerada por um áudio de um suposto pai de um aluno de uma escola municipal, apelando aos pais que não deixem os filhos terem acesso à obra, uma vez que, de acordo com o áudio, não trata de racismo e, sim, de “fazer maldade”. O áudio circulou no grupo de pais e responsáveis de alunos do município.

A decisão da secretaria causou revolta em pais e professores de todo o país, que alegam censura da obra do escritor mineiro.

O livro

“O menino marrom”, de 1986, conta a história de dois amigos, um negro e um branco, que buscam juntos entender as cores. Os protagonistas buscam entender o que é branco e o que é preto e, se a cor os torna diferentes um do outro.

Em determinado momento, as duas crianças pensam em realizar um “pacto de sangue”, que não se conclui na narrativa. Alguns pais apontam este trecho como polêmico, por supostamente incitar a violência.