O mundo é dos espertos até que um mais esperto descubra a sua esperteza - Diário do Vale

Diz um ditado popular que o mundo é dos espertos, e você já deve ter ouvido e falado muito isso certo?

Essa característica está associada a uma pessoa malandra, que tira vantagem de tudo, sem pensar nas consequências e muito menos em outras pessoas.

Nos dias atuais, está ficando cada vez mais difícil diferenciar os “mocinhos e bandidos”, independente do SEXO, e pode demorar e custar muito mais caro do que se imagina.

Na vida é preciso aplicar boas práticas em todos os tipos de relações, inclusive as profissionais, pois as condutas de corrupção e de desonestidade estão impregnadas do baixo ao mais alto escalão, onde somente os interesses individuais são preservados.

É importante exigir boas práticas de você mesmo e de seus parceiros – sejam eles fornecedores ou clientes, para que você possa garantir uma parceria de sucesso e que seja duradoura.

Uma vez ouvi uma frase que “Ser esperto custo caro e é antiético!”. Existe uma grande diferença em ser ágil, estar atento, ser rápido, aproveitar oportunidades do que ser esperto a qualquer custo, é preciso ser HONESTO.

Vou contar rapidamente o que uns espertinhos que trabalham com rede social estão fazendo por aí, enganando centenas de empresários. Na próxima coluna vou detalhar mais esses tipos de golpes e de enganações principalmente no Instagram.

Sabemos que hoje é fácil comprar números, likes, seguidores, visualizações, mas uma coisa não se compra com mentira: CONSUMIDORES DE VERDADE, CLIENTES, entendem?

Os ESPERTOS estão comprando muitas visualizações nos reels, consequentemente curtidas nos vídeos, comentários e seguidores, e dizem que tudo isso aconteceu por conta do vídeo que viralizou. O cliente fica eufórico com o falso “viral”, e continua investindo na empresa ou na pessoa que cuida de suas redes. Mas…a farsa começa a ser desmascarada quando o cliente não vende nada, porque aqueles seguidores são FAKEs, consequentemente eles não interagem e não compram, e não são da sua cidade, e sim de vários estados do Brasil. Resumindo: acabam com a sua rede e com o seu dinheiro. Mas sabem o motivo disso tudo? As pessoas gostam da ilusão dos números altos, de X seguidores, e o que realmente importa não é quantidade, e sim qualidade e quem compra de verdade. Até a próxima!