O poder da voz feminina: Diário Delas promove noite de conexão e transformação

Sul Fluminense – O Diário Delas reuniu nesta quarta-feira (2), mulheres incríveis em um evento marcante na sede do Diário do Vale, que foi completamente transformada para a ocasião. O espaço ganhou uma atmosfera acolhedora e inspiradora, refletindo a essência do projeto liderado por Renata Pançardes, com a participação de Aline Franco, editora-chefe, e Dryelle Ouverney, colaboradora parceira. A equipe também contou com o talento de Rayla Peixoto, social media, e Maria Eduarda Toledo, designer.

O evento teve como tema central “Nossa Voz Muda o Mundo”, reforçando a importância de as mulheres se expressarem e compartilharem suas histórias. O objetivo foi claro: incentivar cada uma a escrever para o Portal Diário Delas, usando sua voz como ferramenta de inspiração e transformação.

A noite começou com um coquetel especial, preparado em parceria com o Mandinha Espaço Gourmet, proporcionando um momento de descontração e conexão. Em seguida, algumas dinâmicas emocionais guiou as participantes por um processo de reflexão e autoconhecimento, ajudando-as a reconhecer a própria trajetória e a força de suas vozes.

Além das trocas enriquecedoras, o evento contou com o apoio de marcas parceiras que acreditam no impacto desse projeto. A Bio Extratus, sempre presente no Diário Delas, marcou presença mais uma vez. O Village 42 – Espaço Colaborativo, a Fago Vinhos e a EventoAll Locações, que contribuiu com a belíssima composição de louças para o evento, também fizeram parte desse momento especial.

Mais do que um encontro, essa noite representou um marco na construção de uma comunidade onde mulheres se apoiam, compartilham experiências e fortalecem umas às outras. O Diário Delas continua sua missão de dar espaço para vozes femininas, mostrando que cada história pode inspirar e transformar realidades.

Quer fazer parte desse movimento? O Diário Delas está de portas abertas para receber seu texto, sua vivência e sua voz. Porque juntas, somos mais fortes.