O poder dos Colares! - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 16:29 horas

É certo que colares são um excelente artifício para adicionar personalidade ao look, eles podem ser o grande destaque de uma produção básica ou um ponto de equilíbrio em uma composição sofisticada.

Os colares têm um poder ultra mega top no resultado final de qualquer produção. Eles acrescentam informação, deixando o visual mais rico e ainda transforma uma produção básica em outra super cheia de estilo.

Algumas das funções desse acessório é evidenciar o glamour de produções já poderosas, evidenciar delicadeza, adicionar brilho e cor aos looks mais simples, e principalmente realçar a beleza de cada mulher.

Os colares cumprem essa missão em qualquer estilo, eles funcionam para todas as mulheres, sejam elas básicas, delicadas, extravagantes… Ahh como é bom chamar um acessório de nosso né!?

Nunca duvide do poder dos colares, eles podem elevar ou destruir uma produção, é preciso tomar cuidado ao combiná-los com o look.

Os acessórios, assim como as roupas que usamos, nos definem.

Todas as escolhas que fazemos, demonstram nossa personalidade. Resumindo: pessoas mais extravagantes gostam de acessórios com detalhes grandes e brilhantes. Já as mulheres mais delicadas, gostam de peças menores e mais delicadas. Por serem muito versáteis, você pode usa-los em muitos lugares, de uma ida a rua até um evento chic, porém, é necessário saber qual peça é ideal para cada ocasião.

Ahhhhh não tem como negar que os acessórios são companheiros poderosos, independente do seu estilo. Um colar tem o poder de transformar completamente um look. Você pode usar uma simples calça jeans e uma blusa basiquinha e colocar o colar certo que vai arrasar no visual, é só saber escolher.