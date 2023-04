OAB Volta Redonda promove Workshop ‘Direito com Criatividade’

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 08:33 horas

Volta Redonda – Organizado pela Comissão de Cultura da OAB/VR, a nova edição do Workshop “Direito com Criatividade” reflete o uso da linguagem simples pelos profissionais do Direito. O evento acontecerá na quinta-feira (27), às 18h. O objetivo é proporcionar uma experiência multidisciplinar ao público presente no auditório da OAB/VR. Além da realização de palestra jurídica, será inaugurada uma exposição artística e terá intervenções poéticas relacionadas com a temática do workshop.

O tema a ser debatido é a linguagem simples, que hoje é compreendida em dois aspectos: como uma técnica de comunicação e uma causa social.

Como técnica, a linguagem simples permite que os textos de documentos (como: contratos, petições, sentenças, mandados, etc.) fiquem mais fáceis de serem lidos e compreendidos, pois a comunicação torna-se mais clara, concisa e organizada.

Já no entendimento da linguagem simples como causa social, defende-se o acesso efetivo dos cidadãos e cidadãs à justiça e aos serviços públicos, oportunizando a plena compreensão dos seus direitos e deveres.

Para abordar o assunto de forma prática, os palestrantes Rita Logullo, Liannara Duarte e Rafael Clodomiro conduzirão o painel sobre “A aplicação da linguagem simples nos documentos jurídicos e nas audiências”.

E de forma integrada, serão apresentadas intervenções poéticas de Mércia Christani e Raquel Leal, além do lançamento da exposição artística “Questões” de Zaqueu Pedroza.

A exposição “Questões” traz o universo da leitura artística com temáticas, técnicas e estilos diferentes, protagonizando não somente a experiência artística do pintor, mas também visa provocar o olhar do indivíduo e seu entendimento particular sobre arte.

Cronograma do evento (dia 27/04 às 18h)

18h – Abertura

18h20 – Inauguração da exposição “Questões” de Zaqueu Pedroza

*Zaqueu Pedroza é artista plástico que expressa sua arte de maneira eclética sobre a natureza, o homem e o convívio social. Membro da ACILBRAS (Academia de artes, ciências e letras do Brasil).

18h40 – Intervenção poética de Mércia Christani

*Mércia Christani é poetisa e advogada militante. Foi presidente da OAB Mulher, Fundadora da Comissão de Cultura e Artes, e Presidente da Academia Volta-Redondense de Letras por 4 mandatos.

19h – Palestra “A aplicação da linguagem simples nos documentos jurídicos e nas audiências” por Rita Logullo*, Liannara Duarte* e Rafael Clodomiro

*Rita Logullo: Advogada colaborativa, mediadora judicial atuante em VR e BM, e Presidente da Comissão de Mediação e Advocacia Colaborativa.

*Liannara Duarte: Legal Designer, Advogada com atuação em Direitos Autorais e contratos para economia criativa, Especialista em Direito e Processo Civil, Direito das Mulheres e Advocacia Feminista.

*Rafael Clodomiro: Advogado presidente da Comissão de Cultura da OAB/VR, escritor, poeta, produtor cultural e professor de Escrita Criativa na redação jurídica.

20h20 – Intervenção poética de Raquel Leal

*Raquel Leal é professora de Língua Portuguesa e Literaturas, poeta, escritora, ativista cultural, membro da Academia Volta-redondense de Letras e conselheira de política cultural de Volta Redonda, representando a cadeira de Literatura.

20h40 Encerramento