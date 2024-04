OAB VR lança Cartilha do Direito do Consumidor nesta sexta-feira (12)

Volta Redonda – A Subseção de Volta Redonda da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) será palco do lançamento da Cartilha do Direito do Consumidor, nesta sexta-feira (12), às 10h30. O lançamento da 6ª edição da cartilha do consumidor contará com a presença de renomadas autoridades:

Ana Tereza Basilio, vice-presidente da OABRJ;

Carolina Patitucci, Presidente da 5ª Subseção da OAB – Volta Redonda;

Tarciso Amorim, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OABRJ;

José Roberto Paiva, Presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OABVR.

O lançamento da cartilha visa fornecer informações essenciais sobre os direitos dos consumidores, buscando promover o conhecimento e a conscientização sobre o tema.