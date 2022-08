OAB-VR promove palestra sobre Direito Animal

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 09:17 horas

Volta Redonda- No próximo dia 30 deste mês, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Volta Redonda realiza palestra sobre Direito Animal, com o tema “Crime de maus-tratos aos animais. O que fazer? Como denunciar? Quais as consequências?“. O evento será a partir das 19h, no auditório da OAB-VR, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Os palestrantes serão a advogada, professora e especialista em Direito Animal, Alexsandra Fernandes, e o delegado titular da 167ª DP (Paraty) Marcelo Russo, que estará falando sobre os procedimentos policiais nesse tipo de ocorrência.

A palestra é organizada pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB-VR.