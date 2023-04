OAB-VR terá Simpósio de Direito do Consumidor - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 10:38 horas

Volta Redonda – A Subseção Volta Redonda da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-VR) promove nesta quinta-feira (6), às 18 horas, no auditório da entidade, na Rua 535, no Aterrado, atrás da Câmara Municipal, o I Simpósio de Direito do Consumidor do Sul Fluminense.

De acordo com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-VR, José Roberto Paiva, o palestrante do simpósio será o secretário da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), Wadih Damous, que também é ex-presidente da OAB-RJ, ex-deputado e criador da Comissão da Verdade da OAB.

Durante a palestra, Damous falará sobre o que já foi realizado na pasta e vai apresentar seus projetos para 2023.