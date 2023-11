Obesidade e Câncer de Mama: O peso que eleva riscos - Diário do Vale

Você sabia que existe uma íntima relação entre obesidade e diversos tipos de câncer?

O excesso de peso causa um estado de inflamação crônica no corpo e o sistema imune se prepara para conter esse processo. Mas, enquanto isso, mecanismos de defesa do corpo também podem atacar células saudáveis, contribuindo para um crescimento celular desordenado, momento em que pode surgir o câncer.

Entre eles, o câncer de mama, que é combatido com diagnóstico precoce e prevenido no mundo inteiro através do Outubro Rosa, campanha mundial que leva à conscientização sobre a importância do check-up anual na prevenção dessa doença, que ceifa milhares de vidas no mundo inteiro.

Estima-se que as mulheres com obesidade têm 20% de chances a mais de desenvolver o câncer de mama após a menopausa, se comparado às que se encontram dentro da faixa normal de peso.

Existem alguns fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis para o câncer de mama como:

Não modificáveis: idade (mulheres acima de 50 anos) ; sexo feminino; menarca precoce (primeira menstruação muito cedo); menopausa tardia (última menstruação após 55 anos); não ter tido filhos; não ter amamentado; histórico familiar (primeiro grau: mãe, irmãs e filhas).

Modificáveis: obesidade (ganho de peso); sedentarismo (falta de exercício físico regular); estresse; consumo excessivo de álcool; tabagismo; consumo diário de alimentos industrializados.

Diante disso, é imprescindível ter a conscientização da importância do check-up preventivo anual, com consultas médicas periódicas, exames laboratoriais e exames de imagem, como a mamografia anual (indicada para pacientes a partir de 40 anos) – forma de rastreio e detecção precoce do câncer de mama – associado ao combate da obesidade, podendo assim viver uma vida mais leve e com saúde.

Isabella Cunha é médica endocrinologista e colaboradora do Diário Delas.