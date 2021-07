Obra da Igreja Nossa Senhora do Amparo é intensificada

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 16:33 horas

Barra Mansa – O ritmo das obras da Igreja Nossa Senhora do Amparo está sendo intensificado, em Barra Mansa. Funcionários da empresa responsável realizaram trabalhos na fachada e na rede elétrica, com a intenção de recuperar a arquitetura do local, que foi construída em 1829.

O prazo para a conclusão da obra é de cinco meses, tendo, atualmente, 60% do projeto executado. Os serviços realizados são pintura externa, reforma e pintura das esquadrias (janelas e portas), e reforma das escadas. Todo o reforço estrutural foi totalmente executado, assim como parte dos muros externos.

O secretário de Planejamento Urbano, Eng° Eros dos Santos, falou sobre a importância dessa Igreja para o distrito de Amparo.

– Essa Igreja tem um enorme significado para o distrito. Estamos trabalhando com afinco para que tudo saia de forma perfeita o quanto antes. A reabertura desse templo irá representar muito para o turismo no município – concluiu.

A obra segue as determinações e fiscalizações do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do Ministério do Turismo, com o apoio da Cúria Diocesana de Volta Redonda e Barra do Piraí para que sejam respeitados os contextos arquitetônicos e históricos, não descaracterizando a construção original, em estilo neoclássico.