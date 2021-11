Obra de manilhamento no bairro Santa Clara tem início a pedido do vereador Paulo da Gráfica

Matéria publicada em 25 de novembro de 2021, 18:39 horas

População esperava há anos melhoria que promete diminuir os efeitos recorrentes das chuvas no bairro

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, deu início às obras de manilhamento na Rua 10, no bairro Santa Clara, onde está sendo realizada a ampliação da tubulação de escoamento de água do córrego. O objetivo é amenizar alagamentos constantes no bairro, e a previsão de entrega é de 50 dias.

De acordo com o vereador Paulo da Gráfica, assim que assumiu seu mandato, foi uma das suas primeiras reivindicações, visto que os moradores sofrem há muitos anos com esse problema.

-Estive em reunião com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com o prefeito Rodrigo Drable, o deputado Marcelo Cabeleireiro, o diretor do SAAE Adilson Delgado, e o presidente da Câmara Furlani, para que essa obra saísse do papel. Ela já está em andamento através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em parceria com o DER.

Ainda segundo o vereador, uma ala está sendo ampliada e outra sendo construída, o que é fundamental para que exista um fortalecimento na contenção do avanço da água.

O prefeito Rodrigo Drable disse que o alagamento da Rua 10 é antigo, e essa passagem debaixo da pista (RJ-155), para encontrar com o Rio Barra Mansa, vivia sendo obstruída.

– Agora a gente vai conseguir fazer mais uma linha de galeria para o outro lado. Tenho certeza que junto ao serviço que estamos planejando para o Rio Barra Mansa, que é a construção de uma barragem, projetada e aguardando apoio do governo estadual para execução, conseguiremos acabar definitivamente com os alagamentos na cidade, destacou o prefeito.

O vereador afirma que está trabalhando com o objetivo que se propôs desde sua campanha, que é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população e ajudar a amenizar os problemas encontrados pela comunidade.

-Quando a gente se candidatou, nós tínhamos um objetivo claro: amparar a comunidade com seus problemas mais graves. Nosso compromisso de campanha é ajudar os bairros da melhor maneira possível, para que assim nossa população possa ter uma qualidade de vida melhor. Graças a todo esse empenho, a ajuda do nosso Deputado Marcelo e do Prefeito, estamos conseguindo, afirmou Paulo.

De acordo com Paulo da Gráfica, os bairros vizinhos como São Pedro e Santa Lúcia também sofrem com problemas decorrente das enchentes, prejudicando o trânsito e causando acidentes.

-Infelizmente isso não é exclusividade da comunidade Santa Clara, outros bairros vizinhos também passam por essa situação. Porém estamos trabalhando para que isso seja solucionado o mais rápido possível, comentou o vereador.

Ainda sobre os motivos destes alagamentos, Paulo diz que os lixos volumosos também são responsáveis por diminuir a vazão da água.

-São jogados a beira do córrego, geladeiras, sofás, eletrodomésticos em geral, e isso dificulta muito a passagem da água da chuva. A população precisa trabalhar junto conosco para fazer esse problema desaparecer o quanto antes- finalizou.