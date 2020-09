Obra de reparo e revitalização em servidão no bairro Água Limpa é concluída

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 15:30 horas

Volta Redonda – A obra de reparo e revitalização de uma servidão localizada na Travessa Visconde do Rio Branco, Alameda 2, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, foi concluída, nesta semana. Com investimento de aproximadamente R$ 100 mil, a intervenção melhorou o acesso de veículos e pedestres ao local, onde residem mais de 30 famílias.

– Aqui estava precisando dessa obra há uns quatro anos. Era muito esburacado, com pedrinhas soltas. Tem uma vizinha que caiu duas vezes e quebrou a perna. Outros também caíram. A água da chuva quase carregava a gente e tínhamos que tirar o sapato e subir descalço. Acompanhamos a obra de perto e agora ficou muito bom – contou a aposentada Maria Isabel da Silva Camargo, de 59 anos, que mora no local.

De acordo com o Fundo Comunitário do município (Furban-VR), a servidão não possuía sistema de drenagem da água da chuva, e no local foram implantadas três caixas coletoras para captação de águas pluviais.

A obra envolveu também a pavimentação da servidão, com aplicação de malha de aço e concreto usinado em toda a extensão de aproximadamente 150 metros do local. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) também refez a rede de coleta de esgoto que era antiga e causava transtornos aos moradores.

– Não tinha escoamento de água, que muitas vezes entrava em algumas residências. O acesso era precário para os moradores, que acabavam sofrendo acidentes. É uma obra importante que traz mais dignidade para essas famílias – afirmou o diretor do Furban-VR, Davi Silva.