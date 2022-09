Obra de revitalização da Avenida Dom Pedro II segue avançando em Porto Real

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 09:28 horas

Porto Real- As obras de revitalização que estão sendo executadas pela prefeitura de Porto Real, na Avenida D. Pedro II, no Centro, já entraram na fase de construção de calçadas nas partes que já receberam o asfalto. E de acordo com a secretaria de obras, agora estão sendo feitos os ajustes ou remoção das tampas dos poços de visitação (de escoamento de águas), que ficaram num nível mais baixo que o asfalto, como é o caso da rua ao longo do bairro Vila Real.

O secretário de Obras, Silvinho, explica que além do trecho já citado, outros pontos da via receberão os serviços de revitalização. “As obras vêm avançando rapidamente, pois o trabalho é favorecido pela estiagem” – comentou e informou que caso haja necessidade de mudanças no trânsito haverá prévio aviso para a população.

O Prefeito Alexandre Serfiotis salientou a importância da Av. Dom Pedro II para a cidade, sendo um dos pontos estratégicos da cidade para a área comercial. “Os transtornos que podem ser causados para a execução dos serviços são temporários e os benefícios da obra realizada será permanente, por isso a prefeitura e a Secretaria de obras solicitam a compreensão e a cooperação de todos” – concluiu o prefeito.