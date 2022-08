Obra de revitalização da Avenida Dom Pedro II tem novo trecho concluído em Porto Real

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 19:04 horas

Porto Real- Foi concluído na manhã desta segunda, 15, um novo trecho da revitalização asfáltica da Avenida Dom Pedro II, no entorno do bairro Village. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), que acompanha o serviço, informa que a revitalização segue em direção ao bairro Vila Real, sem intercorrências.

O secretário de Obras, Silvinho, explica que além do trecho já citado, outros pontos da via receberão os serviços de revitalização. “As obras estão avançando rápido e sem dificuldades. Se for necessário alguma alteração no trânsito, a prefeitura irá informar a população com antecedência” – pontuou Silvinho.

O Prefeito Alexandre Serfiotis destaca a importância da Av. Dom Pedro II para a cidade e pede a compreensão de quem transita pela via. “Os serviços ocorrem rapidamente com o objetivo de devolver a qualidade desta Avenida, que é tão importante para o desenvolvimento do município. Nós sabemos que o transtorno é inevitável, mas sabemos também, que essa revitalização é de extrema importância para Porto Real”, explica o Prefeito Serfiotis.