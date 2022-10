Obra de revitalização de escola no Retiro é concluída

Matéria publicada em 12 de outubro de 2022, 07:20 horas

CMEI Recanto Infantil foi reformado e terá número de vagas ampliado para o ano que vem

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), concluiu a reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Recanto Infantil, no bairro Retiro. O espaço de 2,6 mil metros quadrados foi todo revitalizado com investimento de aproximadamente R$ 300 mil.

Toda a obra envolveu a reforma de dois pavimentos, com instalação de pisos vinílico e de borracha sintética, novos revestimentos nas paredes, incluindo ladrilhos. As coberturas foram revitalizadas com instalações de telhas, forro de gesso, sistema de calhas para água da chuva e impermeabilização. Também foram instaladas novas portas de madeira e feita reforma de portão de ferro. O espaço ganhou ainda novas torneiras e pintura em todas as áreas.

De acordo com a diretora da escola, Milene Tavares, o refeitório da escola recebeu mobiliário novo e está repaginado. E duas salas que estavam com problemas voltaram a ser usadas após a reforma do telhado, possibilitando mais vagas para o próximo ano.

“Um dos maiores problemas dessa unidade era a infiltração, em razão dos problemas do telhado, inclusive com danos ao piso de uma das salas que ficou três anos interditada. Houve troca do piso dessa sala, tornando-a novamente um espaço a ser utilizado como sala de aula”, explicou a diretora.

O CMEI Recanto Infantil atende 374 crianças, entre creche (93) e Pré-escola (281), em sua maioria do próprio Retiro, mas também têm alunos de outros bairros matriculados, como Belmonte, Vila Mury, Açude e Bom Jesus.

A escola tem um espaço amplo de pátio para atividades diversas, contando com tanque de experiência, quiosque, casa de boneca, horta e brinquedos. As salas de aula são amplas e a unidade ainda conta com sala de informática e de história, onde o espaço atende mais de uma turma para apresentações; teatro; reuniões, entre outras atividades.

“Outras oito unidades estão passando por melhorias e mais escolas serão reformadas, algumas com obras sendo iniciadas em breve e outras em processo de licitação. Além disso, o trabalho de formação continuada segue com os profissionais da Educação. O processo de melhoria é constante para melhorar as unidades para os alunos e para os profissionais, proporcionando uma educação cada vez melhor”, destacou o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne.