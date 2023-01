Obra irregular é flagrada em Rio Claro após denúncia - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2023, 18:39 horas

Rio Claro – A Polícia Militar Ambiental flagrou nesta quarta-feira (11), uma obra irregular no bairro Ponte do Piraí, em Rio Claro. O flagrante ocorreu na Rua Eduvirges Maria de Oliveira após denúncia feita ao Linha Verde – programa do Disque Denúncia voltado a crimes ambientais.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram os crimes ambientais em uma área com cerca de 200 metros quadrados. Os policiais constataram movimentação não autorizada de solo, assim como corte de árvores. Um trabalhador foi encontrado no local. Ao ser questionado sobre as licenças ambientais ele não soube dizer. Mais tarde, outro homem chegou ao terreno se apresentando como o responsável. Ele informou que o proprietário estaria aguardando a autorização da prefeitura. O caso foi encaminhado à delegacia (168ª DP) onde a ocorrência seria registrada.

Canal de denúncia

O Linha Verde é um canal aberto à população para denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.