Obra na Avenida Joaquim Leite altera trânsito no Centro em BM

Matéria publicada em 30 de abril de 2023, 15:50 horas

Previsão de interdição é até as 17h deste domingo (30)

Barra Mansa – A Avenida Joaquim Leite está interditada no trecho entre as Lojas Americanas, até a Rua Rio Branco, para um serviço com utilização de guindaste em um prédio que realiza obra no local. Em nota a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria de Ordem Pública, informou que o bloqueio na via iniciou às 12h e tem o término previsto para às 17h. O horário foi escolhido por ter menor trânsito em dia de domingo.

O tráfego no local está sendo monitorado e orientado pela Guarda Municipal (GMBM). Os veículos pequenos estão sendo desviados para a Rua Barão de Guapi, onde sobem pela Rua São Sebastião e descem na Monsenhor Costa, ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião, e posteriormente, retornam para Joaquim Leite.

Já os veículos pesados estão sendo direcionados a subir o viaduto Didáceo de Souza Fonseca, próximo a CAMPLA (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral), sede da Prefeitura, no Centro.