Obra ‘O último artesão: Walter Avancini’ é a próxima convidada do projeto ‘Noites de Autógrafos’

Volta Redonda – Uma oportunidade para atores aspirantes ao mundo da televisão e cinema. O livro ‘O último artesão: Walter Avancini’, de Ângela Britto, estará à venda no evento ‘Noites de autógrafos’, que acontecerá na sexta-feira, 14 de outubro, a partir das 19 horas, no Premium Café (anexo ao Teatro Gacemss 1). Com entrada gratuita, o evento é uma parceria do local com a RH Soluções Artísticas.

Com quase dezoito anos desde seu lançamento, o livro é o fruto de dois anos de pesquisa da escritora sobre o mestre em direção da teledramaturgia brasileira. Fugindo da ideia de biografia, traz em suas mais de trezentas páginas, depoimentos de artistas consagrados como Irene Ravache, Stênio Garcia, Adriana Esteves, Du Moscovis, Nei Latorraca e diversos outros, tendo vários deles atuado em ‘O Cravo e a Rosa’, último trabalho dirigido por Avanci e reprisado recentemente pela TV Globo.

Pouco tempo depois do falecimento de Avancini, a escritora, que tinha deixado os palcos há poucos anos e se dedicava ao jornalismo, sentiu a necessidade de voltar a atuar e, dentro de um trabalho ministrado por Roberto Bomtempo, teve a ideia de iniciar a pesquisa para o livro.

-Curioso é que quando ambos trabalhávamos na Rede Manchete, vez ou outra nos cumprimentávamos e ele sempre sendo tão cordial, começaram a espalhar a notícia de que eu acabaria sendo escalada para alguma novela dele. Só que eu estava trabalhando como jornalista e não tinha intenção de voltar a atuar. Acabei pensando sobre isso após o falecimento dele em 2001. Então comecei a fazer aulas e me veio a ideia de começar a entrevistar os artistas que já haviam trabalhado com ele para poder escrever um livro com tais fontes – explica a escritora.

O lançamento, ocorrido em 2005, foi um sucesso de crítica e teve coquetel com autógrafos na piscina do Hotel Internacional, na Avenida Atlântica, Rio de Janeiro, e na Livraria da Vila, na Vila Mariana, São Paulo. Trazendo conteúdo marcante e depoimentos emocionantes de diversos atores renomados da televisão, deixando eternizada em páginas a experiência do diretor.

O livro para o Sul Fluminense

Chegada de volta ao Brasil há poucos anos, Ângela Britto recebeu o convite para participar do ‘Noites de autógrafos’ há pouco mais de dois meses e vai colocar os poucos exemplares remanescentes à venda.

-Ângela e eu, estávamos conversando e quando ela comentou sobre ainda haver alguns exemplares não pensei duas vezes, lancei o convite. O nome da Ângela por si só já é de um valor enorme, por toda a experiência que ela tem. Estamos falando de uma obra sobre Walter Avancini, que é um mestre. E a oportunidade de artistas da região poderem comprar um exemplar e ler sobre o mundo e a produção televisiva no Brasil é muito interessante, até porque a obra do Avancini é atemporal e serve como fonte para muitos trabalhos. Imagina poder conversar com ela ao vivo sobre toda essa pesquisa! Quem for ao evento comprar o livro também terá essa chance – comemora Rodrigo Hallvys, proprietário da RH Soluções Artísticas, produtora do evento.

Serviço

Noites de Autógrafos – 4ª temporada – Segundo episódio

Obra: O último artesão – Walter Avancini

Escritora: Angela Brito

Ano de lançamento: 2005

Editora: Gryphus

Número de páginas: 304

Valor do exemplar: R$45

Local: Premium Café (anexo ao Teatro Gacemss 1)

Produção: RH Soluções Artísticas