Obras da 1ª escola técnica de Paraty são concluídas

Paraty – O evento de entrega do prédio da primeira escola técnica de Paraty aconteceu nesta quarta-feira (28), dia do aniversário de 357 anos do município. O novo equipamento público, com capacidade de atender até 2 mil estudantes anualmente, é uma parceria entre a prefeitura de Paraty com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O início das aulas já nas novas instalações está previsto para agosto de 2024.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Luciano Vidal, do reitor Rafael Almada e da pró-reitora do IFRJ Alessandra Paulon. Servidores públicos municipais envolvidos com a construção, como as secretarias Gabriela Gibrail (Educação), Andrea Maseda (Cultura) e Natalia Braga (Coordenadoria da Juventude) integraram a inauguração.

Durante sua fala, Vidal destacou outras obras entregues pela gestão e também pontuou as dificuldades que resultaram no atraso da conclusão da escola técnica. “Assumimos agora com recursos próprios da prefeitura para comprar os equipamentos”, disse o prefeito.

Já o reitor da instituição parceira, Rafael Almada, parabenizou os cidadãos paratienses por buscarem oportunidades de ensino para a cidade. “Vocês não esperaram apenas as ações do governo do Estado, do governo federal; vocês se uniram na construção de um sonho a partir de um desejo: uma escola técnica que dialogasse com que a cidade tem de mais importante”, concluiu Almada.

Andrea Maseda, que atua na Secretaria de Cultura desde o início das discussões do Cefec, relembra a participação da juventude paratiense para o avanço da construção e derrubada de embargos jurídicos. “Tivemos muitos percalços, desde a pedra fundamental. Então, para mim, é missão concluída. Que o Cefec seja realização de vários sonhos”.

Com investimentos de R$ 4,5 milhões financiados pelo Banco do Brasil, as obras do Cefec tiveram início em maio de 2021. Antes da entrega desta quarta-feira, o empreendimento foi embargado devido a denúncias de moradores e comerciantes. A prefeitura recorreu da decisão e provou, por meio de documentos e leis, que a área poderia ser utilizada para criação da escola técnica.

Na sequência à entrega do prédio, na tarde de quarta-feira (28), também aconteceu a solenidade de cessão do Cefec ao Instituto Federal no Cinema da Praça. A assinatura firmou a parceria entre as instituições com intuito de implementar oficialmente o Centro de Referência do IFRJ na cidade histórica.

A formatura dos estudantes que ingressaram nas primeiras turmas dos cursos de condutor de cultura local, cuidador de idoso, organizador de eventos e assistente administrativo acontecerá no próximo mês. “Eu acredito que a gente vai ter uma transformação social a partir desse equipamento educacional e cultural”, afirmou a secretária de Educação Gabriela Gibrail.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro ocupa 15 municípios no estado e atende mais de 18 mil estudantes com cursos de nível técnico e superior.