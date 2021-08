Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 15:21 horas

Barra Mansa – As obras de revitalização e asfaltamento na Rua Michel Wardini, que liga o bairro Abelhas ao Morro do Cruzeiro, no Centro de Barra Mansa, estão em fase final.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, a última etapa contempla aplicação da massa asfáltica, para a pavimentação e depois a etapa selante.

– Os serviços já realizados no local consistem na melhoria da iluminação, drenagem e limpeza de bueiros, restauração e ampliação de caixas coletoras – revelou, acrescentando que outra rua vizinha também será asfaltada.

– Os serviços também irão acontecer na Rua Jornalista João Pançardes, com previsão de conclusão para o final desta semana ou o início da próxima, caso não ocorram chuvas nos próximos dias. Totalizando as duas ruas, teremos feito cerca de um quilômetro de asfalto na localidade. Vale ressaltar que a obra da Michel Wardini é com recursos próprios e as demais serão realizadas através de um convênio com o Estado – completou Leiteiro.

Próximas etapas de asfaltamento

O secretário da Pasta também falou sobre as próximas etapas de asfaltamento na cidade.

– Por determinação do prefeito Rodrigo Drable estamos revitalizando e asfaltando centenas de ruas de Barra Mansa com o objetivo de melhorar o desenvolvimento e o tráfego, e consequentemente, a qualidade de vida da população – afirmou Leiteiro.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu o apoio do Estado.

– Serão asfaltadas 114 ruas na cidade, através do convênio com o Estado, que nos fornecerá os insumos. A Secretaria de Manutenção Urbana usinará a massa e fará sua aplicação. Agradeço ao governador Claudio Castro e ao deputado Marcelo Cabeleireiro pela parceria – concluiu.