Obras de asfaltamento no trecho que liga os bairros Alegria Velha e Nova Alegria iniciaram no dia 18, em Resende

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 16:06 horas

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, iniciou os serviços de preparo para a nova pavimentação na Rua José Carlos Geovani, que liga os bairros Alegria Velha e Nova Alegria, na última quinta-feira, dia 18 de novembro. As obras de asfaltamento da via, que possui aproximadamente 300 metros de extensão, incluem serviços de drenagem e calçamento com acessibilidade da via.

Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa especializada licitada e devem ser concluídos no primeiro semestre do ano que vem.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou a importância da obra para os moradores da localidade, que é uma antiga reivindicação devido aos transtornos causados pelas chuvas e pelo tempo seco.

— As obras são muito importantes para a população em geral, facilitando o acesso à região. Os moradores da região sofrem há anos com lama e poeira dependendo do clima da estação. A primeira etapa desta intervenção consiste no reconhecimento topográfico, que busca a demarcação com precisão da área, além da implementação do canteiro de obras. Em seguida, a equipe concentrará o trabalho no sistema de drenagem, realizando a escavação e o assentamento das manilhas. Uma boa rede de drenagem vai garantir o escoamento adequado das águas pluviais e evitar futuros problemas – explica.

Mais obras na Grande Alegria

Em maio do ano passado, mais uma antiga demanda da população para melhorar a mobilidade urbana na cidade foi atendida na Região da Grande.O atual governo viabilizou as obras de pavimentação asfáltica nas Avenidas Perimetral Norte e Perimetral Sul do bairro Cidade Alegria.

Ao todo, foram 500 metros de extensão que receberam a massa asfáltica para colocar fim em problemas antigos enfrentados pela população. Até então, a rua era coberta por paralelepípedos, que já estavam desgastados pelo tempo.

Ainda no ano passado, a Prefeitura pavimentou a Avenida Dois, no bairro Vila Isabel. A via, que era de terra, recebeu obras importantes para a construção de uma nova rede de drenagem. A intervenção atendeu a um pedido antigo feito pelos moradores, visando garantir acesso seguro para a circulação de veículos e pessoas na via.