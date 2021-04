Obras de calçadas em Valença chegam ao bairro João Bonito

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 13:36 horas

Valença- Em mais uma etapa de construção de calçadas no Município, a Prefeitura de Valença já iniciou no bairro João Bonito, os trabalhos de manilhamento e construção de caixas coletoras de águas pluviais.

De acordo com a secretaria de obras de Valença, o trabalha de manilhamento tem como objetivo dar início a construção de calçadas, às margens da RJ 147, que diariamente registra um grande fluxo de veículos de passeio, de cargas, transporte público, pedestres e ciclistas.

A obra é um convênio do Governo Federal, através da Caixa Econômica, beneficiando Valença. E é um projeto do setor de Gerência de Projetos do Município, com envolvimento da Secretaria de Obras e Departamento de Licitações.