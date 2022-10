Obras de construção de quadra avançam no Parque Mariana, em Porto Real

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 21:54 horas

Porto Real – As obras de construção da nova quadra poliesportiva do bairro Parque Mariana estão em fase avançada. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), que faz a fiscalização da obra, as estruturas laterais, telhado e piso já foram concluídos.

O secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, explicou que na atual fase a empresa responsável realiza a construção da parte externa, que contará com diversos jardins e um parquinho com brinquedos.

– Os últimos trabalhos envolvem o acabamento fino, como o emboço e pinturas das paredes, demarcação do piso, instalação de traves e outros elementos esportivos – comentou Silvinho.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou que a quadra trará um grande avanço nos projetos sociais e de lazer, que contarão com um espaço seguro para os munícipes.

– Quando estive como deputado federal destinei recursos que foram investidos tanto em melhorias de mobilidade urbana, quanto para a promoção do bem-estar através do lazer – garantiu Serfiotis.