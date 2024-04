Obras de expansão do Hospital São João Batista avançam em VR

Volta Redonda – As obras de ampliação do Hospital São João Batistas (HSJB), em Volta Redonda, estão avançando e tem parte das obras concluídas. Segundo a empresa responsável pelo serviço, o Centro de Material e Esterilização (CME), a Unidade de Internação Pós-Cirúrgica e a Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) estão com a estrutura concluída, com as lajes concretadas, e a parte de alvenaria com os acabamentos completos, incluindo as instalações hidráulicas, hidrossanitárias e tubulações elétricas. A fim de garantir a segurança de pessoas e patrimônios, concluiu-se toda a instalação da tubulação de prevenção e combate a incêndios nas áreas terminadas.

Com essa parte da obra já concluída, a previsão é que a montagem e concretagem das lajes da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e do Centro Cirúrgico estejam concluídas até o fim de maio. Em paralelo, estão sendo realizadas as instalações complementares – no caso, as partes elétricas, hidráulicas e de prevenção e combate a incêndios. Ao final dessa etapa, será iniciada a montagem do telhado.

“O Hospital São João Batista é um dos orgulhos de Volta Redonda, um dos símbolos da cidade. Foi muito triste encontra-lo, em 2021, sob o risco de fechar as portas, com tantos problemas, oferecendo um serviço precário. Não apenas recuperamos o hospital, como agora vamos entregar para a população uma unidade ampliada, com mais recursos, conforto, e que será elevada ao status de hospital cirúrgico”, declarou o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

O que haverá de novo

Com um total de cinco pavimentos, o edifício – que está sendo erguido onde ficava o estacionamento dos funcionários – vai abrigar o Centro Cirúrgico, o Centro de Material e Esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, com dez leitos, em um de seus andares. Este será interligado ao primeiro pavimento da estrutura já existente, contando com rampa e elevador.

O último pavimento está reservado para a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao segundo piso do atual prédio. Para isso, será construída, ainda, uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores.

Três setores do hospital (Nutrição, Administração e Urologia) também serão ampliados, sendo que a parte de Urologia irá para um novo setor – assim como a Farmácia, visando atender às normas RDC 50 e 36 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Três andares do novo prédio vão servir de estacionamento, com 70 vagas. O local ainda vai abrigar o almoxarifado, que também terá três pavimentos, interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto será construída para atender às normas ambientais vigentes, enquanto que a recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído.

“Volta Redonda está com obras em todas as partes da cidade, atendendo às necessidades dos moradores nas mais diversas áreas. A ampliação do São João Batista, ao lado do Hospital do Retiro e da construção do Hospital da Criança, são promessas que estamos cumprindo para tornar Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.