Obras de melhorias em creche e escola de Porto Real estão na fase final

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 12:01 horas

Porto Real – As revitalizações na Creche Waldir Roberto da Conceição e na Escola Municipal José Ferreira da Silva entraram em fase de conclusão, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real.

A creche, situada no bairro Village, está recebendo desde agosto melhorias como: limpeza do espaço externo; trocas de lâmpadas; instalação de quadros nas salas, manutenção de toda rede elétrica e pintura geral. O projeto de revitalização da unidade também conta com construções de um muro e de um pátio externo para recreação.

Já a escola, localizada no bairro São José está recebendo pintura total, tanto da área interna quanto externa, além de outros serviços, como a revitalização das salas de aula, dos banheiros e da cozinha; revisão das estruturas hidráulicas, elétricas e reparações de infraestrutura.