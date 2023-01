Obras de novo acesso ao bairro Siderville, em Volta Redonda, avançam - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 12:05 horas

Vigas metálicas do segundo vão do viaduto foram içadas nesta semana

As obras de construção do novo acesso ao bairro Siderville, em Volta Redonda, estão avançando. Nesta semana, as equipes que atuam na obra içaram as vigas metálicas sobre os pilares do segundo vão do viaduto que vai ligar o bairro ao Elevado Presidente Castelo Branco, no bairro Ponte Alta. A obra, fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) tem previsão de 10 meses.

Esta etapa da obra está sendo feita em uma área do bairro Siderville, ao lado de um espaço que receberá uma nova praça para os moradores. Ao mesmo tempo que as vigas do segundo vão são içadas, as equipes avançam em outras frentes durante a semana.

“Já está sendo fabricada a penúltima viga de ligação ao viaduto e também está sendo concluída a construção do restante dos pilares de sustentação. A obra está avançando e vai beneficiar muitos moradores que aguardam há tempos por essa melhoria”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Viaduto terá pistas de entrada e de saída

Com investimento de R$ 3,633 milhões, a obra prevê a construção de um viaduto de 200 metros, com estrutura de concreto e ferro, ligando a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída. Além da alça de acesso, a praça do bairro por onde o viaduto vai passar será revitalizada, com novo paisagismo, brinquedos e quadra poliesportiva.

O acesso atual ao bairro Siderville é feito por uma rua acessada pela Via Sérgio Braga, e no local circulam carretas e caminhões, além possuir obstáculos como ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante. A construção do viaduto vai proporcionar mais segurança, atendendo a uma reivindicação dos moradores.