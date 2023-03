Obras de pavimentação da Avenida Presidente Kennedy avançam em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 17:56 horas



Barra Mansa – As obras de pavimentação da Avenida Presidente Kennedy, uma das principais vias de acesso para a cidade de Barra Mansa, seguem sendo realizadas. A manutenção é feita pela Secretaria de Manutenção Urbana do município em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, beneficiando uma extensão de cerca de três quilômetros e com investimentos que totalizam mais de R$ 6 milhões.

A avenida corta os seguintes bairros da cidade: Ano Bom, Vila Delgado, Getúlio Vargas e Vale do Paraíba, além de passar pela Siderlândia, em Volta Redonda. Somente no entorno da via vivem mais de 20 mil pessoas.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Abreu, conferiu as obras no Ano Bom na tarde desta terça-feira (28) para acompanhar a fluidez do trânsito. “Hoje a Avenida Presidente está com o tráfego de veículos afetado, mas as obras de recapeamento serão um legado para nossa cidade. Nós teremos um asfalto novo graças ao empenho do nosso prefeito Rodrigo Drable, que junto ao governador Cláudio Castro, conseguiu trazer diversas obras de infraestrutura, sendo uma delas a ampliação do asfalto da Presidente Kennedy”, destacou.

O vereador do Ano Bom, Paulo Chuchu, também esteve na visita às obras e disse que todos da localidade já esperavam há muito tempo essas melhorias.

“Essa avenida é muito importante e tem um fluxo grande de veículos. Aproveito para agradecer ao governo municipal, ao governador Cláudio Castro e ao secretário estadual de Cidades, Uruan Cintra”, comentou.

Já a comerciante Aline Brito, que tem uma lanchonete na Presidente Kennedy há um ano, enalteceu os benefícios que a obra irá trazer. “Nós ficamos muito felizes com a realização desse asfaltamento porque a situação estava muito complicada. Havia muita dificuldade para as pessoas passarem e estacionarem aqui. Tinha muitos buracos e poeira. Estamos muito felizes em ver a obra chegando ao Ano Bom. A tendência é melhorar para todos”.

Cerca de 10 mil veículos trafegam pela Avenida Presidente Kennedy por dia, além de aproximadamente 20 mil usuários de ônibus. Guardas municipais estão atuando no local orientando condutores e pedestres. O tráfego segue em esquema Siga e Pare no trecho onde os trabalhos estão sendo realizados.