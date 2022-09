Obras de pavimentação estão sendo executadas em Barra Mansa graças à parceria com o governo estadual

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 18:15 horas

Previsão é de que a cidade receba mais de 30 quilômetros de asfalto pelos próximos anos

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU), com apoio da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, continua realizando diversos trabalhos de pavimentação na cidade. O secretário da Pasta municipal, Cesar Carvalho, informou que desde o acordo firmado este ano, mais de 30 vias já foram asfaltadas. Nesta semana é a vez da Rua São Cristóvão, no bairro Vista Alegre, receber os serviços.

“A parceria com o Governo do Estado é fundamental. Em uma reunião recente, nós assinamos mais uma parceria para os próximos anos e acreditamos que serão mais 30 km de asfalto a serem investidos em Barra Mansa. Desde que o governador Cláudio Castro assumiu, ele tem olhado muito para o interior. Temos que agradecer o deputado Max Lemos, que dentro da Secretaria Estadual de Infraestrutura trouxe muito para o município. E também nosso deputado Marcelo Cabeleireiro”, ressaltou Cesar.

O secretário também ressaltou que, ao contrário de muitos municípios da região, a Prefeitura de Barra Mansa conta com sua própria usina de asfalto a frio, no bairro São Luiz.

“Aqui nós produzimos todo o asfalto para tapar buracos e agora também conseguimos asfaltar algumas ruas. A nossa usina de asfalto mudou a realidade de diversas comunidades. E a tendência é só aumentar para os próximos anos”, concluiu.