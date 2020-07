Obras de recuperação da Ponte Leste estão na reta final

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 18:33 horas

Angra dos Reis – As obras de recuperação da Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão, conhecida como Estrada da Ponta Leste, estão caminhando para a finalização. Dos 18 quilômetros de extensão, mais de 15 já receberam drenagem e pavimentação. Na manhã desta quinta-feira (16), o prefeito esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos.

– Essa obra, realizada pela prefeitura em parceria com a Transpetro, está promovendo melhorias desde a Ponta Leste até à Rio-Santos, com asfalto fresado e camada de asfalto novo. A pavimentação do acesso à Monsuaba e Ponta Leste é fundamental para os moradores, trabalhadores e para o corredor turístico – destaca o prefeito.

De acordo com o secretário-executivo de Obras, o valor de toda a intervenção é de R$ 5.291.807,17, sendo R$ 4.220.000,00 vindos da Transpetro e o restante do município.

– Nos próximos dias, terminaremos o asfalto até a Rodovia Rio-Santos e vamos iniciar a parte de sinalização horizontal e vertical. Estamos com 75% da obra pronta e a nossa expectativa é de que ela seja concluída em dois meses, restando apenas a finalização de duas contenções, uma na altura da praia da Tartaruga e outra próxima ao Monumento do Aquidabã – explica o secretário, lembrando que a Estrada da Ponta Leste já conta com iluminação de LED instalada com recursos do município.

Também acompanharam a visita o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade e o líder do governo na Câmara.

– Eu não poderia deixar de acompanhar essa obra tão importante para a nossa cidade, que é a recuperação da Estrada da Ponta Leste, que vai beneficiar os moradores e também o trade do corredor turístico. Como fiscalizador do dinheiro público, estou acompanhando as ações realizadas em todo o nosso município – afirma o vereador.

Visita à Jacuecanga

Depois de vistoriar as obras da Estrada da Ponta Leste, o prefeito e sua equipe seguiram para o bairro de Jacuecanga, onde acompanharam algumas ações realizadas para oferecer mais qualidade de vida aos moradores.

A primeira parada foi na Avenida do Trabalhador, onde o Serviço Público realizou a canalização e o capeamento de uma vala a céu aberto. O local também ganhou calçada no entorno. Dos 155 metros de extensão do canal, 35 já receberam a melhoria.

Em seguida o prefeito foi acompanhar as obras de reconstrução da quadra poliesportiva na Praça Gustavo Borges, que vai oferecer mais condições à prática esportiva e lazer, assim que a pandemia terminar.

Outra obra de destaque realizada pela Prefeitura de Angra no bairro foi a drenagem e a pavimentação nas ruas Zeus e Juruá, com troca de manilhas de 30 pelas de 60.

– A gente sofria muito com essa rua alagada e depois da obra está 100%. Só podemos agradecer – comenta a moradora da Rua Zeus, Rosimere Oliveira de Lima.