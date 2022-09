Obras de reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho são iniciadas pela prefeitura de VR

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 19:16 horas

Atendimentos serão transferidos a partir desta quinta, dia 1º, para prédio da Faetec, na rua atrás da unidade de saúde

Volta Redonda- Serão iniciadas nesta quinta-feira, dia 1º pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as obras de reforma e ampliação da UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro Santo Agostinho. O Governo do Estado liberou R$ 1,9 milhão para a reforma e a unidade vai passar pela maior revitalização desde sua inauguração. Os investimentos vão ampliar e modernizar totalmente a UPA. O objetivo é organizar os fluxos para melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, e oferecer melhor condição de trabalho aos funcionários.

A série de melhorias contempla a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; nova climatização em todas as salas; modernização da sala de raio-x; a unidade contará com Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

Transferência dos atendimentos

Por conta das obras, os atendimentos serão transferidos para uma unidade provisória na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que fica na rua atrás da UPA, a partir das 19h desta quinta-feira, dia 1º de setembro. Entretanto, nesta quarta-feira (31) e quinta ainda serão mantidos, provisoriamente, os atendimentos dos casos eletivos e uma ambulância para outras emergências.

Em casos graves, é importante que a população procure as unidades de urgência: o Hospital Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, e Hospital Munir Rafful, no Retiro.

Para receber o atendimento dos pacientes, o quarto andar do prédio da Faetec recebeu intervenções como instalação de um novo tanque de oxigênio; divisórias em dry wall e portas para ajustamento dos espaços; revisão das estruturas elétricas, incluindo instalação de novo gerador; readequação da parte hidráulica, com implantação de lavatórios em todas as salas e de chuveiros nos sanitários.

Além de rede provisória de gases medicinais para as salas vermelha e amarela, o prédio também recebeu limpeza das calhas e coberturas das varandas; limpeza da área externa; pintura geral.

O coordenador da UPA Santo Agostinho, Israel Carlos, comentou que a mudança dos móveis e equipamentos de informática foi iniciada no início desta semana.

“O prédio cedido pela Faetec à prefeitura vai receber, a partir desta quinta, os pacientes da UPA durante a reforma da unidade de saúde. Os atendimentos em geral também serão iniciados neste mesmo dia na unidade provisória”, disse.