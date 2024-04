Resende: Obras de revitalização do Condomínio Gardênia terminam

Resende – A Prefeitura de Resende entrega nesta sexta-feira (26), as obras de revitalização da área de lazer do Condomínio Gardênia. A cerimônia será às 10h30 na Rua Ouro Preto, no bairro Parque Minas Gerais.

O espaço foi totalmente revitalizado, com construção da cobertura da quadra de esportes, parque infantil, academia da Melhor Idade e reforma total da quadra. A área de lazer vai proporcionar mais segurança, já que recebeu nova iluminação, e mais conforto e opção, com a instalação de pisos de blocos intertravados, mesas de jogos e ping pong, além do novo paisagismo.

– Passa um filme na nossa cabeça quando olhamos tudo que já foi construído no Condomínio Gardênia desde 2017. Quando o Condomínio foi entregue, não havia nada na localidade. A região do Parque Minas Gerais recebe importantes intervenções, com construções de escola, creche, Cras, Posto de Saúde e demais melhorias. Por se tratar de uma região em desenvolvimento, precisamos construir tudo do zero. Exige muito trabalho e muito esforço, mas é muito gratificante. Sabemos que muito ainda deve ser feito, mas cada conquista deve ser reconhecida, porque os moradores merecem praticidade, melhorias e melhores condições. Esta é mais uma obra de esporte e lazer que entregamos à população, com uma revitalização importante para proporcionar mais segurança e conforto aos munícipes – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Melhorias de infraestrutura

Desde 2017, a atual gestão trabalha para melhorar as condições dos moradores do Parque Minas Gerais, sem que eles precisassem recorrer às condições da Fazenda da Barra III (bairro vizinho) para ter suporte em assistência social, saúde, transporte, cidadania e segurança.

Desta forma, também foram construídas pela atual gestão a Escola Municipal Parque Minas Gerais, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a Unidade de Saúde da Família, além da instalação de luzes de LED em todas as ruas do bairro e melhorias e reparos na área de lazer.