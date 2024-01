Obras de revitalização e acessibilidade na Rua Estevam Domingos Pederassi seguem a ‘todo vapor’

Porto Real – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, segue a todo vapor com as obras de revitalização e acessibilidade da calçada da Rua Estevam Domingos Pederassi, no bairro Ettore. Segundo o Secretário de Obras, Silvinho, serão mais de 6100 m² de área que terá pista de caminhada e acessibilidade para pessoas com deficiência. “Com os serviços que estão sendo realizados vamos entregar um local com mais segurança para as pessoas que utilizam o local para a prática de exercícios físicos, além de ser um lugar revitalizado com canteiros e bancos” – Comentou Silvinho.

O trecho compreendido pela obra está localizado entre a 100ª Delegacia Legal e o Loteamento Ypê. O Prefeito Alexandre Serfiotis informou que o projeto conta também com duas áreas de academia ao ar livre e iluminação em Led. “Vai ser um espaço confortável, seguro e agradável, tanto para os moradores do bairro como visitantes de todo o entorno e também quem passar pela cidade utilizando a via pública daquele local” – Concluiu o Prefeito Serfiotis.