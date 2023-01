Obras do Cine+ seguem em ritmo acelerado em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 17:58 horas

Projeto Praça Criativa também poderá ser implementada no entorno do Cine+

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, recebeu na manhã desta quinta-feira (19), representantes da empresa Marco Zero para uma visita técnica as obras do Cine+, que está sendo construído na Avenida Roberto Silveira. O projeto consiste em uma sala de cinema, coreto para apresentação de artistas, área gastronômica e banheiros. A empresa Marco Zero está gerindo projeto e fará gestão do cinema. O gestor da Marco Zero é Mardonio Barros.

De acordo com o prefeito Luciano Vidal, o espaço será um complexo cultural, atuando também com formação audiovisual – o espaço multiuso receberá profissionais de variados setores na Praça Criativa, proporcionando à população paratiense outra opção de lazer e entretenimento.

“Vamos entregar esse espaço de entretenimento para todas as famílias paratienses, em fevereiro, no mês de aniversário da cidade. Um presente para nossa gente. O projeto funcionará em modelo de gestão compartilhada. A empresa Marco Zero fará a gestão do cinema por três anos e hoje assinamos o termo de parceria”, contou Vidal.

O novo espaço cultural é uma iniciativa realizada pela prefeitura de Paraty, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, em parceira com Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro (SECEC), Quitanda Soluções Criativas e Enel.

“Chancela”

O projeto Cine+ foi idealizado pela Quitanda Soluções Criativas, com patrocínio da empresa Enel, através da Lei de Incentivo Estadual do Rio de Janeiro. Uma sala de exibição audiovisual, que além do trabalho de fomento e difusão audiovisual, também terá o desenvolvimento do trabalho de formação do setor.

“O equipamento cultural faz parte da parceria entre Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Cultura que cria o Centro de Difusão, Fomento e Desenvolvimento Cultural, Turístico e Social de Paraty que será composto pelo Cine+, um Espaço de Convivência e uma Praça de Alimentação envolvendo e desenvolvendo o setor Audiovisual e da Gastronomia Criativa, gerando difusão e formação audiovisual e desenvolvimento econômico em nossa cidade, com os setores culturais envolvidos”, disse o secretário de Cultura José Sérgio de Barros.