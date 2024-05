Obras do Cras Eucalipal em VR inicia fase de acabamento

Volta Redonda – As obras do futuro Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, entraram na fase de executar os acabamentos. O imóvel, que antes abrigava a Residência Inclusiva, passou por readequações, incluindo aí a estrutura para instalação de ar-condicionado, retirada do piso antigo e instalação do novo piso de porcelanato, entre outras melhorias.

Agora, a empresa responsável pela empreitada está finalizando o novo piso e a atualização de toda a parte elétrica e hidráulica. Também está sendo colocado azulejo de porcelanato nos banheiros e na cozinha, e em breve terá início a parte de pintura. O futuro Cras também terá teto rebaixado de gesso, que deve começar a ser instalado em cerca de duas semanas. Concluída toda a parte de construção civil, a unidade receberá o mobiliário e demais equipamentos.

“Quando for inaugurado, os moradores do Eucaliptal não vão mais precisar procurar a unidade do Rústico para o atendimento. Além disso, o Departamento de Vigilância Socioassistencial vai definir quais os bairros no entorno que passarão a ter o novo Cras como referência. Seguimos em busca de ampliar cada vez mais nossa rede de assistência social”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.

No total, o governo municipal vai investir cerca de R$ 300 mil na futura unidade, localizada no nº 500 da Rua Baltazar de Souza – onde funcionava a Residência Inclusiva, que agora atende aos pacientes no Brasilândia. A futura unidade será composta por uma ampla estrutura com recepção, duas salas de atendimento particularizado, uma sala administrativa, um Telecentro, uma sala de atendimento coletivo, um auditório, uma copa /cozinha, uma sala de coordenação, uma sala para o arquivo e conjunto de banheiros.

Sobre o Cras

Os Centros de Referência de Assistência Social prestam serviços socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e por isso estão situados em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Reconhecidos como unidades de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), os Cras ampliam o acesso aos direitos de cidadania e buscam prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais e o rompimento de vínculos familiares, articulando esses serviços no seu território de abrangência e com atuação intersetorial.

Assim como as outras unidades de Volta Redonda, o Cras Eucaliptal vai oferecer aos moradores da localidade o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), campanhas socioeducativas, palestras e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), entre outros serviços.

“Ao voltarmos à prefeitura, em 2021, encontramos a parte de assistência social em verdadeira penúria, com os Cras de vários bairros com as portas fechadas. Em três anos, reformamos, reabrimos e inauguramos mais de 20 unidades, e em breve os moradores do Eucalipal poderão contar com um dos novos Cras, cumprindo a nossa promessa de ampliar a cobertura da assistência social em Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.