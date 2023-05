Obras do Hospital Municipal avançam em Porto Real

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 17:11 horas

Porto Real – O secretário de Obras e Serviços Públicos, Silvinho, esteve junto com o Diretor de Serviços, Leonardo Campos, realizando vistorias na obra de ampliação do Hospital Municipal São Francisco de Assis, na tarde de quinta-feira (25), em Porto Real. Com as boas condições do tempo e a estiagem, muitas frentes da obra estão avançando. Segundo o secretário, o revestimento de paredes, colocação de piso, colocação das portas e instalações elétricas são as frentes que mais estão avançando.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou a importância da conclusão das obras de expansão do hospital. “Nossa satisfação é saber que muito em breve entregaremos para nossos munícipes várias obras que significam melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. O Hospital São Francisco de Assis precisava desse carinho e, como médico, não posso deixar de olhar com total atenção para a saúde. Em breve teremos um Hospital que vai fornecer um serviço de excelência dando mais qualidade nos atendimentos ao cidadão”, afirmou o prefeito.

“São muitas as obras em andamento por toda cidade e temos nos desdobrado e esforçado para que nossa equipe consiga acompanhar os trabalhos de perto, porque o mais importante é entregar para a população obras de qualidade, o Hospital está em ritmo acelerado e dentro do cronograma inicial”, disse o secretário.