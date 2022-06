Obras do novo posto de saúde na Morada do Contorno teve início em Resende

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 16:37 horas

Unidade oferecerá diferentes especialidades, além de atendimento odontológico e aplicação de vacinas

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e de Saúde, anuncia mais um passo rumo à saúde modelo para o país. Na última semana foi iniciada a construção do novo Posto de Saúde do bairro Morada do Contorno, que ficará localizado na Avenida Tocantins, ao lado do Parque das Comunidades.

A nova unidade contará com salas para atendimento em diferentes especialidades médicas, além de odontologia, curativos e aplicação de vacinas. Todo o cronograma de obra inclui farmácia, sala de atividades coletivas, consultórios, sala de administração.

Já foram realizados o preparo do terreno com retroescavadeira, retirada de entulhos, instalação de container e de placa de identificação. Atualmente, os trabalhos concentram-se no fechamento do perímetro com tapume e execução de gabarito para marcação da obra. A próxima etapa será de realização da fundação dos muros.

– Iniciamos a construção de mais uma melhoria na saúde de Resende. A região da Grande Alegria tem uma demanda alta e surgiu a necessidade da construção deste novo Posto de Saúde. Com ele, iremos melhorar os atendimentos prestados à população e ainda conseguiremos oferecer diferentes especialidades – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Obras e reformas na saúde

Ao todo, a Prefeitura de Resende já reformou 14 postos de saúde e construiu um no bairro Parque Minas Gerais. Além disso, o PSF de Visconde de Mauá foi transformado em 24 horas para atender as demandas do distrito.