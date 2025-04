Obras do novo traçado da Serra das Araras na Dutra completam um ano com 25% de execução

Sul Fluminense – Considerada uma das principais construções do setor de infraestrutura do país, 25% da obra da nova Serra das Araras na Via Dutra já está concluída em um ano de atividades. Iniciadas em abril de 2024 pela CCR RioSP, as obras acontecem para aplicar melhorias e expansão ao trecho. Com investimento total de R$ 1,5 bilhão, o novo traçado contemplará oito faixas, quatro para cada sentido, além dos acostamentos, um em cada sentido.

Este projeto é um marco para a região que convive com um fluxo de cerca de 390 mil veículos mensais, sendo 36% deles veículos de cargas. Com essa expansão, a velocidade será de 80 km/h, permitindo a redução de 25% do tempo no percurso da subida (sentido São Paulo) e 50% na descida (sentido Rio de Janeiro). Haverá também 24 novos viadutos com extensão de 4.503 m e duas rampas de escape.

Além da ampliação da capacidade de tráfego de veículos, serão entregues três passarelas, as pistas serão 100% iluminadas e conectadas, haverá câmeras inteligentes para detecção automática de incidentes e novos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) serão instalados. Serão utilizados 129 mil m³ de concreto e 16,5 milhões de kg de aço, além de 68.830 m² de solo grampeado e 2.730 m² de cortina atirantada.

“Há um ano, começamos um projeto grandioso e importantíssimo para a baixada fluminense. São meses de dedicação e sempre com olhar focado em segurança para trazer também mais conforto aos nossos clientes durante as suas viagens. Fazer uma obra dessa magnitude exige um planejamento grande e dedicação das equipes que estão empenhadas em entregar um novo traçado na Serra das Araras. Cada dia que passa nos aproximamos mais do nosso objetivo, que é criar uma Serra mais moderna e trazer eficiência para o fluxo de veículos” destaca Carla Fornasaro, diretora-presidente da CCR RioSP.

Etapas concluídas e em andamento

Entre os marcos já realizados neste primeiro ano de obras, está a finalização da concretagem do primeiro viaduto da nova pista de descida (sentido Rio de Janeiro), com extensão de 50,8m e construído por cerca de 75 colaboradores dedicados as atividades. Agora, a concessionária trabalha na terraplanagem do entorno e na pavimentação. A previsão de liberação para o tráfego é para maio deste ano.

Outra ação já realizada pela concessionária é a instalação de 5 das 50 vigas já fabricadas no canteiro de obras alocado em Paracambi (RJ) e a execução de 502 fundações em estacas raízes das 2.200 programadas durante todo o período de obra. Além disso, a concessionária já está atuando em 25 das 34 frentes de trabalho que serão conduzidas durante as atividades e está em andamento 12 fundações nos 24 viadutos que serão implantados na Serra.

Para implantação da nova estrutura da Serra, a concessionária está realizando detonações das rochas na pista de subida (sentido São Paulo). Já foram realizadas aproximadamente 100 atividades de detonação. No total, serão executados 600 mil ³ de desmontes de rochas. Neste primeiro ano, já foram concretizados 160mil m³ cúbicos e todo o material está sendo reutilizado em partes da obra. Durante as detonações, para garantir a segurança de todos, a pista de subida é bloqueada durante 2 horas em 3 dias da semana, entre terça e quinta-feira, sempre das 13h às 15h.

A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.

Equipes de trabalho

Mais de 2.000 colaboradores participam neste momento da execução do projeto, formados por uma equipe multidisciplinar que atua dia e noite nas frentes de obras. A maior parte dos colaboradores são dos municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ), regiões próximas à Serra das Araras. Estima-se que até o final da obra, mais de 5.000 pessoas terão atuado na execução do novo traçado.

Crescimento da região

O novo traçado trará muitos benefícios para a região e promoverá uma importante mudança não só na logística do transporte de cargas, mas também para a população. Já neste período de obras, o comércio local tem colhido bons frutos com a movimentação de pessoas na região. Exemplo disso é uma academia próxima ao canteiro de obras, que ganhou novos alunos, funcionários da obra que utilizam o espaço pela proximidade.

Além disso, a concessionária irá facilitar a atuação dos comerciantes que atuam na Serra das Araras, principalmente os que vendem frutas no local. Será montado um espaço dedicado a concentrar todos os comerciantes da região.