Obras do Pátio de Manobras em Barra Mansa têm previsão de conclusão

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani recebeu nesta segunda-feira (14), a visita do diretor de Infraestrutura Ferroviária – substituto – do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Elói Ângelo Palma Filho. Ele esteve em Barra Mansa para conferir o andamento das obras de transposição do Pátio de Manobras e se inteirar sobre o acompanhamento feito por parte do chefe do Executivo aos trabalhos realizados. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença do secretário de planejamento Urbano, Eros dos Santos.

“Percebemos que temos quatro grandes frentes em andamento. Isso é um sinal de que os trabalhos estão avançando. É um contrato que está rodando bem, com recursos já empenhados. Então, o Dnit veio a campo fazer as observações e estamos contentes porque as obras agora estão em um ritmo bem melhor do que há um tempinho atrás. A expectativa é positiva”, destacou Elói Palma, ressaltando o andamento do encabeçamento do viaduto do Barbará que se mostra conclusivo a curto prazo. “Factível que ainda no primeiro semestre”.

O prefeito agradeceu a presença do diretor do Dnit na cidade e ressaltou a importância da visita. “Estreitar esse relacionamento é resolver um problema histórico de Barra Mansa. Estamos felizes em ver os trabalhos avançando, pois irão contribuir para o desenvolvimento de nosso município, com mobilidade urbana e bem-estar dos nossos munícipes”.

Elói acrescentou que a parceria com a municipalidade é muito importante. “Como órgão federal, em Brasília, não temos as percepções da localidade como os representantes do município têm. São importantes esses detalhes, essa visão com expertise para garantirmos o melhor andamento e finalização dos trabalhos”, avaliou.

O secretário de Planejamento Urbano destacou que o Pátio de Manobras já está transformando a realidade de Barra Mansa. “Além de todas as melhorias na mobilidade urbana, as obras estão modificando significativamente a paisagem da área central da cidade. Os benefícios já podem ser percebidos no dia a dia da população, como a Avenida Roosevelt Brasil e o asfaltamento da Rua Eduardo Junqueira”, concluiu Eros.