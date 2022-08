Obras em andamento no município de BM são acompanhadas pelo prefeito Rodrigo Drable

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 17:04 horas

Equipe visitou asfaltamento da Avenida Presidente Kennedy e reconstrução da Ponte Ruth Coutinho

Barra Mansa- O prefeito Rodrigo Drable visitou na manhã desta segunda-feira, 29, duas obras importantes que estão sendo realizadas em Barra Mansa: o asfaltamento da Avenida Presidente Kennedy e a reconstrução da Ponte Ruth Coutinho. Ele foi acompanhado pelo secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

A Avenida Presidente Kennedy, que liga Barra Mansa a Volta Redonda, conta com investimentos que totalizam aproximadamente R$ 8 milhões, incluindo a drenagem e a pavimentação.

“A Presidente Kennedy é um acesso importante à cidade e por várias vezes fizemos o esforço para reasfaltá-la. A primeira empresa vencedora da licitação abandonou a obra, mas a segunda, com menos recursos, já fez o trecho inicial, próximo ao bairro Ano Bom”.

Rodrigo contou que, graças ao apoio ao Governo do Estado, será feita uma licitação no dia 5 de setembro para a realização do asfalto em todo o trecho, até Volta Redonda.

“Gostaria de agradecer ao governador Cláudio Castro, que abraçou Barra Mansa como nenhum outro na história; ao deputado Max Lemos, que na Secretaria de Infraestrutura permitiu que os projetos avançassem; e também ao nosso deputado Marcelo Cabeleireiro, que tem sido um guerreiro por Barra Mansa e principalmente pelo bairro Ano Bom. A gente segue trabalhando com desejo de que a cidade continue avançando”, acrescentou o prefeito.

Já a construção da nova estrutura da Ponte Ruth Coutinho, no Centro, está cada vez mais próxima de ser concluída. A ponte anterior foi demolida no primeiro semestre por estar com a estrutura abalada. As peças que compõem o tabuleiro já se encontram no local, cujas obras são custeadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e totalizam um investimento da ordem de R$ 4,8 milhões.

“Essa é uma obra necessária, pois aqui passam muitas crianças, muitos advogados… É um acesso da cidade para as novas obras do Parque de Manobras e mais uma que o governador Cláudio Castro está colocando a mão e permitindo que aconteça aqui na cidade. Nossa gratidão é imensa, porque em nenhum momento da história tivemos tanto apoio como estamos tendo deste governo. Agradeço também o vereador Furlani, que me acompanhou nas andanças. Em pouco tempo teremos uma nova ponte e mais um acesso importante pra cidade”.